Историческое здание на голове: во Владивостоке небрежно ремонтируют дом в центре города

Место ремонта исторического здания никак не ограждено. Фото: Комсомольская правда

Прогулка до магазина в центре Владивостока чуть не обернулась то ли прибитой головой, то ли присыпанными известкой волосами. Казалось бы – мелочь. Но мелочь какая-то неправильная, да и неприятная, а все из-за того, что рабочие не выставили вокруг дома, фасад которого ремонтируют, предупредительные знаки и не повесили оградительную ленту.

Приличный кусок штукатурки едва не «прилетел» жителям Владивостока на голову, когда они проходили мимо исторического здания на улице Светланской, 63. Вокруг участка дома – памятника советской архитектуры, – где на страховке свисают рабочие и активно орудуют инструментами, нет ни предупредительных знаков, ни оградительной красно-белой ленты, ни вообще ничего.

Рабочие активно орудуют инструментами. Фото: Комсомольская правда

В мэрии журналисту «КП – Владивосток» рассказали, что сейчас по указанному адресу ремонтируют фасад исторического здания.

– Ведется ремонт фасада, подрядчик уже предпринимает меры по ограждению, – информировали в городской администрации.

Многоквартирный жилой дом является памятником советской архитектуры 1930-х годов. Здание построено в 1939 году. Автором проекта выступил знаменитый архитектор того времени А.Л. Заседателев. Сегодня этот дом – объект культурного наследия России.

Подрядчик обещал исправиться. Фото: Комсомольская правда

Однако тот факт, что ремонтируют здание, возраст которого скоро подойдет к сотне, радует. Небрежное отношение к ремонту и восстановлению фасада может грозить большими проблемами, нежели штукатурка в волосах или шишка на голове. Так, месяц назад от другого исторического здания на Светланской, 205, отвалились приличных размеров куски стены. Тогда обошлось без пострадавших, но часть стены рухнула прямо на припаркованный возле дома автомобиль.

Штукатурка валяется вдоль всего дома. Фото: Комсомольская правда

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