Фура оборвала провода троллейбуса и скрылась - в мэрии Владивостока прокомментировали ЧП

Виновника троллейбусного коллапса - фуру- разыскивают во Владивостоке. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В администрации Владивостока прокомментировали обрыв проводов троллейбуса на улице Русской. Как оказалось, контактную линию задел большегруз и покинул место происшествия.

В пресс-службе администрации города «КП-Владивосток» рассказали: «Виновник произошедшего устанавливается. Движение всех троллейбусов приостановлено. На месте работают специалисты ОАО "Электрический транспорт"».

Движение троллейбусов пока приостановлено. Фото: Сергей БАЛАНОВ

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