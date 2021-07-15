Фура оборвала провода троллейбуса и скрылась - в мэрии Владивостока прокомментировали ЧП

Виновника троллейбусного коллапса - фуру- разыскивают во Владивостоке.
Фото: Сергей БАЛАНОВ
В администрации Владивостока прокомментировали обрыв проводов троллейбуса на улице Русской. Как оказалось, контактную линию задел большегруз и покинул место происшествия.
В пресс-службе администрации города «КП-Владивосток» рассказали: «Виновник произошедшего устанавливается. Движение всех троллейбусов приостановлено. На месте работают специалисты ОАО "Электрический транспорт"».
Движение троллейбусов пока приостановлено.
Фото: Сергей БАЛАНОВ
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