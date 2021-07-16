«Тупые тиктокеры, с кем дальше жить?» Ситуация на кладбище в Приморье повергла в шок

Неприятный инцидент случился на одном из кладбищ края. Фото: Милана СОКОЛ

Очень неприятная ситуация произошла на днях одном из приморских кладбищ. Семья решила навестить могилку родственницы, однако посещение кладбища закончилось вызовом полиции. Дело в том, что надгробие в месте захоронения бабушки было разбито, как и соседние памятники. Своей история жительница Большого Камня поделилась в сети.

– Сходите на кладбище к своим родным и знакомым, проверьте могилки… Мы сегодня навестили свою бабушку, труженицу тыла. И были просто в шоке. Надгробие разбито, рядом были еще два разбитых памятника. Позвонили в полицию, дозвонились только через полчаса. Сказать, что это ужас и кошмар, не сказать ничего, – поделилась пострадавшая.

Надгробие оказалось разрушено. Фото: www.instagram.com/bknovosti.

Некоторые жители края предположили, что разбитые памятники – отголоски ледяного дождя. Однако большинство все же склоняются, что подобная подлость – дело рук человека. Стоит отметить, что подобные происшествия на кладбища Приморья происходят с печальным постоянством. Чаще всего чужие могилки крушат подростки.

«Вандалы, вот если бы они сами заработали на памятники, то вряд ли это делали. Надо найти и заставить отрабатывать», «А может продавцы памятников постарались?», «Тупые тиктокеры, если снимают видео рядом с умирающей бабушкой и все это показывают, а молодежь нынче не блещет умом, не вся, но в основной массе. Не удивительно, что насмотревшись всего этого, пошли совершать подвиги, ради кадров в Тик Токе. Стремное время, безнаказанность сплошная и люди не отягощенные умом, все это воспитание «яжемамок» и иже с ними, с кем дальше жить??????», – негодуют приморцы.

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