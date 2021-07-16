«Как можно купаться и загорать рядом с трупом?»: происходящее на пляже Владивостока вызвало негодование

Во Владивостоке на популярный пляж выкинуло труп животного. Фото: принтскрин видео.

«Она что до сих пор там?» – удивляются пользователи сети, просмотрев видео с мертвой собакой, которая лежит на мелководье на популярном пляже Владивостока. А удивление горожан вызывает тот факт, что раздутый труп находится на Кунгасном уже довольно давно. Более того, история с погибшей дворнягой облетела не только соцсети, но и СМИ, однако, как оказалось, до собаки никому нет дела или попросту некому заниматься подобной работой.

Животное настолько раздуло, что сразу и не понятно – собака беременная или распухла от жары и влаги, а может все вместе. Зрелище, мягко говоря, неприятное. Примечательно, что многие отдыхающие предпочли не замечать труп бедняги, купаясь неподалеку.

«Она уже там с субботы плавает точно!», «Как можно купаться, загорать рядом с трупом?», «Видео до этого девушка снимала для специальных структур. Для того, что бы приняли действия уборки данной туши. Ииии???? Тишина», – высказываются горожане.

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