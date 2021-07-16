По ДФО за 2200: сколько стоит полетать по Дальнему Востоку

Субсидии распространятся на 20 направлений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У жителей Дальнего Востока появилась возможность полетать по округу с выгодой – авиабилеты обещают стать более доступными благодаря постановлению премьер-министра Михаила Мишустина.

Правила для масштабной программы субсидирования перелетов по востребованным маршрутам одобрил 13 июля председатель правительства России. Теперь билеты по некоторым направлениям можно будет купить от 2200 до 10953 рубля в одну сторону. Точная цена будет зависеть от маршрута.

Вот, например, слетать из Владивостока в Читу будет стоить 9800 рублей, а в Улан-Удэ – на 100 рублей больше. Немного дешевле, 9000 рублей, обойдется билет до Николаевска-на-Амуре, а в Советскую Гавань целых 7050 рублей.

«КП – Владивосток» посмотрела, сколько стоят билеты из Владивостока по указанным направлениям сейчас. Так, в августе в Читу билет может стоить от 14 тысяч рублей в одну сторону, в Улан-Удэ – от 15 тысяч рублей, в Николаевск-на-Амуре – от 18 тысяч рублей. И не до всех городов можно добраться прямым рейсом. Например, до Советской Гавани долететь пока что нельзя.

Самым дешевым направлением стал Южно-Сахалинс – Советская Гавань, за билет на этот рейс нужно будет отдать всего 2200 рублей. Дороже всего обойдется Красноярск – Комсомольск-на-Амуре, билет будет стоить 10953 рубля.

Ранее премьер-министр подписал распоряжение, согласно которому на субсидированные перелеты выделять 1,58 миллиарда рублей, это не меньше 1780 рейсов. Сниженным тарифом может воспользоваться около 100 тысяч человек.

Полёты по 20 социально значимым направлениям станут первыми рейсами объединенной дальневосточной авиакомпании. Она создаётся по поручению Президента России на базе регионального авиаперевозчика «Аврора».

Отметим, что раньше авиаперелеты с ДФО в Москву по субсидированным тарифам были доступны только определенным категориям граждан. Зимой этого года это ограничение было снято.

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