«Вези меня, мразь»: парень с пробитой головой устроил разборки с автобусом

Неадекватного пассажира сняли силой. Фото: принтскрин видео.

«КП-Владивосток» накануне рассказывала о странном молодом человеке, который хватался за окна автобуса, пытаясь таким образом уехать. Однако, как оказалось, на этом история не закончилась. Неадекватный молодой человек забрался на крышу транспортного средства и продолжил дебоширить.

ЧП произошло на улице Севастопольская в Артеме. Очевидцами приключений парня в красных шортах стали пассажиры, которым, кстати, пришлось закрывать окна, и многочисленные автомобилисты. Видео быстро разлетелись по сети, собрав десятки комментариев.

«Вези меня, мразь», «Просто очень душно», «Решил прокатиться с ветерком», – ирони.зируют местные жители

Парень, явно находящийся в неадекватном состоянии, бил по крыше автобуса ногами, всячески выражая недовольство, тем, что его не хотят везти. В итоге неадеквата сняли и скрутили, после чего передали в руки полиции. Теперь в причинах его поведения будут разбираться профессионалы. По наблюдениям некоторых очевидцев, у молодого человека была пробита голова.

ПО ТЕМЕ

В Приморье парень пытался уехать на автобусе, держась за форточку

Как рассказывают очевидцы, перед этим молодой человек кидался на проезжающие машины (подробнее...)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скандал с «вези меня, мразь» в такси: Ответ тем, кто считает, что лучше других только по факту рождения

История с девушкой, колотившей водителя такси, заставила задуматься публициста Диану Кади (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14