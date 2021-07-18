Смерти не прекращаются: больше трех недель в Приморье ежесуточно фиксируют гибель от коронавируса

В Приморье пациенты продолжают гибнуть от коронавируса. Фото: Милана СОКОЛ

Новая коронавирусная инфекция не ослабевает в Приморье. С конца июня до настоящего момента ежесуточно фиксируются смерти от осложнений, вызванных COVID-19. За минувшие сутки число умерших пополнили еще три пациента. Всего с начала эпидемии в крае скончались 865 человек.

По сообщению краевого оперштаба по борьбе с инфекцией, подтверждено еще 257 новых случаев опасной болезни. За все время пандемии заболели 51 182 человека. Выздороветь удалось 45 382 пациентам.

К этому дню специалисты обследовали 1 238 482 приморцев. Привились от коронавируса 292 958 жителей края.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Специалисты настоятельно рекомендуют носить маски, соблюдать социальную дистанцию, избегать мест массового скопления народа и пользоваться антисептиками.

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