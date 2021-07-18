Изменила? В Приморье мужчина битой разгромил автомобиль

Мужчина выместил злость на авто. Фото: принтскрин видео.

Весьма необычную картину застали жители улицы Дзержинского в Находке, выглянув в окон из-за раздающегося на улице шума. Вой сигнализации авто смешался с шумом битых стекол и железным лязгом. Прямо на глазах у изумленных соседей водитель начал крушить машину битой, нанося один за другим удары.

Что именно послужило причиной вымещения злости на авто – осталось за кадром. Но судя по видео, которое разлетелось по сети, дело не только в орущей сигнализации. Многие жители края уверены, не последнюю роль в истории играет любовь.

«Изменила?», «Развод в семье, делят имущество», «Так не доставайся же ты никому», «Не смешно абсолютно, нервы не в порядке, и бита наготове, странно все это. Если бы кто-то под такую горячую руку попал», «Протрезвеет, обалдеет», – делятся жители края.

Стоит отметить, что Toyota Prius пострадала довольно серьезно. Не исключено, что в причинах столь буйного поведения придется разбираться полиции, конечно, если все же поступит заявление и пострадавшая сторона это не сам мужчина.

Напомним, похожий случай недавно произошел во Владивостоке. Тогда автомобиль оказался разбит из-за семейных разборок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Страсти автомобильные. Во Владивостоке водитель Lexus на глазах у очевидцев разбил Forester

Горожане уверяют, мужчина выследил сбежавшую возлюбленную (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14