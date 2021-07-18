«Пришлось вызывать скорую»: купание на популярном пляже в Приморье закончилось ЧП

ЧП случилось на популярном городском пляже в вечернее время. Фото: Милана СОКОЛ

В неприятной ситуации оказалась жительница Находки, отправившаяся отдохнуть на популярный городской пляж. В воде горожанку кто-то ужалил, уже позже стало понятно, что это медуза. Самочувствие девушки резко ухудшилось в итоге ей пришлось вызывать скорую. Об опасности, таящейся в воде, неравнодушная пострадавшая рассказала в сети.

– Вчера вечером в море на Рице меня ужалило что-то. Предположительно, медуза. Ощущение и самочувствие прямо сказать ужасное. Озноб, температура 38, 2, слабость, тошнота, пульс 120 уд./мин. Живот весь в волдырях. В общем пришлось вызвать скорую сегодня. Я взрослый, с крепким здоровьем человек. Если эта штука цапнет ребенка или слабого здоровьем, то может быть и хуже, наверное. Ни в коем случае не хочу посеять панику, но хочу предупредить, что купающимся лучше держаться подальше от травы. Диагноз в больнице-стрекотание медузы, – поделилась пациентка.

Девушка показала последствия укуса медузы. Фото: www.instagram.com/nhknews.ru.

Стоит отметить, что медузы в Приморье не редкость. Особенно много их становится на мелководье, когда вода прогревается. Специалисты советуют при укусе медузы промыть рану чистой водой и выпить половину таблетки антигистаминного препарата, чтобы избежать резкой аллергической реакции. Для оказания квалифицированной помощи стоит обратиться в больницу.

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