«Небесное ГАИ не дремлет»: во Владивостоке владелец «крузака» оказался в незавидной ситуации у люксовой гостиницы

Машина провалилась под асфальт. Фото: www.instagram.com/dps_vl.

В незавидной ситуации накануне во Владивостоке оказался владелец джипа. Припаркованный внедорожник буквально на ровном месте провалился по асфальт. История развернулась в центре приморской столицы, на Корабельной набережной. Именно здесь сейчас продолжается стройка пятизвездочной гостиницы.

Яма образовалась под передним колесом. Фото: www.instagram.com/dps_vl.

О своей беде экипаж Toyota Land Cruiser поведал в популярном автомобильном сообществе края.

– Припарковались на Набережной, около отеля «Хаятт» была нормальная дорога, подошли через 30 минут и увидели такую картину, наш автомобиль провалился под асфальт, – поделились пострадавшие.

Отметим, что подобное литье на джип стоит от 50 000 рублей, не говоря уже о том, что еще нужно выбраться с воображаемой ловушки без других повреждений. Словом, владельцу не позавидуешь. И большинство пользователей сети разделили недовольство пострадавших.

Судя по всему, пострадало литье. Фото: www.instagram.com/dps_vl.

«Во Владивостоке даже ехать никуда не надо, чтобы оказаться в яме», «Ну все скажут, что виноват «крузак», типо тяжелый, испортил дорожное покрытие», «Застрял в текстурах», «Провалился под асфальт, как и все деньги, вбуханные в стройку этих «Хаяттов»». «Готовьте деньги на ремонт дороги», – делятся приморцы.

Однако наиболее внимательные подписчики заметили, что машина припаркована с нарушениями – меньше пяти метров от перекрестка.

«Судя по фото, припарковались не особо правильно, пять метров минимум от поворота», «Небесное ГАИ не дремлет», «Карма», – отмечают пользователи сети.

Напомним, стройка пятизвездочной гостиницы началась около 10 лет назад, ее планировалось сдать еще к Саммиту АТЭС-2012. Сроки все переносились, как на Корабельной набережной, так и на мысе Бурный. В итоге здания выставили на аукционе. Знаменитый долгострой на набережной планируется сдать в ближайшее время, вместо «Хаятт» он был переименован в Okura.

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