Пляж для избранных. Жители Приморья пожаловались на ограничения в популярном месте отдыха

Перед въездом поставили будку и натянули цепь. Фото: www.instagram.com/artem.news.plus.

Жители Приморья, решившие отдохнуть в жаркую погоду на популярном пляже в Артемовском городском округе, оказались крайне возмущены нововведениям. Перед въездом к месту отдыха натянули цепь и по словам очевидцев, пускают только часть машин. Как именно происходит отбор, тех, кто проедет и тех, кто должен искать парковку за периметром – пока непонятно.

Жительница Приморья, ставшая свидетельницей происходящего на пляже недалеко от игорной зоны, в северной части Уссeрийского залива, поделилась своими переживаниями в сети. Речь идет о побережье бухты Амбабоза, которую местные чаще называют «бомбовозы», или «амбовозы».

– Приехали сегодня на пляж. Людей очень много. Но часть пляжа с правой стороны, которая расположена рядом с бывшим пионерским лагерем (здесь, как говорят жители, теперь "база отдыха для китайцев") огорожена цепочкой. Доступ к значительной части пляжа отсутствует. Статья 6 п.2 Водного Кодекса РФ гласит, что каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд. Мне, как и многим отдыхающим на бухте Амбовозы, не понятно, кто и на каком основании перегородил территорию цепочкой. Сейчас за эту цепочку имеют возможность проехать избранные автомобили. Также на Амбовозах любители водных видов спорта огородили себе территорию сигнальной лентой. Люди приезжают на пляж, а передвижение по части территории ограничено, – с негодованием поделилась женщина.

Часть территории огорожена. Фото: www.instagram.com/artem.news.plus.

Через инстаграм свидетельница уже обратилась к прокуратуре, полиции, администрации Приморья и мэрии Артема, указав официальные странички ведомств. Жительница Приморья попросила компетентные органы провести проверку популярного места отдыха. Не исключено, что в ближайшее время представители ответственных инстанций смогут прояснить ситуацию.

«Каждый год одно и тоже! Когда-нибудь этот бред закончится?», «Вообще уже в край обнаглели. Ни к одному озеру и морю не подъедешь без денег», «Приеду на неделе на грузовике отдыхать, возьму с собой трос!!! И не будет там ни будки, ни цепи, ни прочего...Зацеплю и утащу, устанут искать», – подключились к резонансному обсуждению приморцы.

Проезд есть, но не для всех. Фото: www.instagram.com/artem.news.plus.

Напомним, во Владивостоке организована специальная линия, куда можно сообщить о нарушениях на пляже. Данные о веревочниках и запрете доступа к водным объектам можно передать по телефону: 2222-333.

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