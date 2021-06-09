Стоп «веревочники». Жителям Владивостока предлагают сообщить, где берут деньги за проход к морю

Отдыхающие смогут сообщить о нарушениях на пляжах. Фото: Милана СОКОЛ

В преддверии сезона отпусков и пляжного отдыха администрация Владивостока решила разобраться с незаконным сбором денег в излюбленных местах отдыха приморцев. Исполняющий обязанности мэра Константин Шестаков распорядился создать горячую линию по приему сообщений местных жителей о «веревочниках». Помимо этого, сотрудники мэрии продолжат проверки пляжей совместно с полицией.

Рейды по пресечению незаконной предпринимательской деятельности пройдут как в плановом режиме, так и для проверки обращений граждан. Сообщить об ограничении бесплатного прохода на пляж можно будет на горячую линию на базе «Единой дежурной диспетчерской службы» по телефону: 2222-333. Специалисты считают, что сервис позволит оперативно аккумулировать жалобы горожан и решить наконец-то многолетнюю проблему. Напомним, жители Владивостока неоднократно били тревогу из-за требований ушлых предпринимателей заплатить за проход или проезд на необорудованную парковку на прибрежной полосе.

– За проход к морю с людей брать деньги не должны. Наша задача исключить подобные случаи и держать этот вопрос на контроле в течение всего летнего периода, – отметил Константин Шестаков.

Также во время совещания по подготовке пляжей и мест массового отдыха к летнему сезону специалисты обсудили вопрос санитарного содержания прибрежных территорий. Порядок в районе Второй Речки, Токаревского маяка, улицы Татарской, станций «Чайка», «Седанка» и других излюбленных местах отдыха горожан поддерживается силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

По словам заместителя главы администрации Владивостока – начальника управления дорог и благоустройства Николая Зайцева, восемь городских пляжей обслуживают арендаторы, все они находятся на острове Русский. На этих территориях установлены контейнеры для отходов, которые вывозит региональный оператор. В ближайшее время мусорные баки должны появиться и на других пляжах.

Кстати, специалисты Роспотребнадзора перед открытием купального сезона взяли пробы воды. Согласно экспертному заключению, для полноценного отдыха рекомендованы пляжи на Русском острове в бухтах Аякс, Воевода, Чернышева, Парис, территории в районе мысов Вятлина и Ахлестышева, зоны на острове Попова в бухтах Пограничная и Старка, а также на острове Рейнеке. Официально купальный сезон планируется открыть 15 июня.

Константин Шестаков провел совещание с представителями ответственных инстанций. Фото: Евгений Кулешов/Администрация Владивостока.

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