Жарче только в бане. Этот день может стать самым теплым за лето, в Приморье +37°C

Погода продолжает радовать теплом. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жара и духота накроют Приморье в первый рабочий день. Вслед за максимально теплыми выходными погода порадует жителей края и 19 июля. Край находится под влияние поля повышенного атмосферного давления. По прогнозам специалистов портала «Примпогода», температура воздуха составит +25...+37°C. Любопытно заметить, что максимальная температура воздуха +31,2 °С отмечалась в крае 1938 году. Так что не исключено, что этот день войдет в историю, как самый жаркий. Правда в некоторых районах пыл природы охладят кратковременные дожди с грозами.

Во Владивостоке в понедельник переменная облачность, утром местами морось, туман. В городе будет дуть ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +27...+29, в пригороде до +30°С.

В Уссурийске сегодня переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный умеренный. Воздух прогреется до +29...+31°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный слабый до умеренного. Столбики термометров поднимутся +28...+30°C.

Температура воды в Амурском заливе +21°C, в заливе Посьета +23°C, в бухте Находка +22°C.

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