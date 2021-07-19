Детский сад в Первомайском районе Владивостока ждут приятные изменения

Детский сад нуждается в ремонте. Фото: Евгений Кулешов.

Детский сад №80, расположенный в Первомайском районе Владивостока, в ближайшее время ждет ремонт. У дошкольного образовательного учреждения два корпуса – по адресу 1-я Поселковая и Зои Космодемьянской. В двух филиал идентичные недочеты – нуждающиеся в ремонте фасады и санузлы, недостаточно благоустроенная территория и детские площадки. Исполняющий обязанности главы города Константин Шестаков посетил садик и узнал о главных проблемах из первых уст.

Заведующая детским садом №80 Ирина Савченко рассказала Константину Шестакову, что за последние годы удалось привести в порядок пищеблок, сделать косметический ремонт помещений и санитарную обрезку деревьев. В этом году планируется также починить один санузел, заасфальтировать дорожки и установить современные игровые комплексы на площадке для малышей. Однако планы на будущее более грандиозные.

– В перспективе нам нужно искать место под строительство нового детского сада. И это самая логичная мысль, которая возникает, когда видишь этот детский сад. Но так как проектирование и строительство – долговременный процесс, предлагаю уже на этот год запланировать ремонтные работы в существующих корпусах. Нужно подготовить сметы на новое ограждение, частичное утепление фасада. И запланируйте перенос детской площадки на другую сторону здания. Сейчас она находится в странном месте и детям приходится пробираться на прогулку под окнами жилого дома. Это не всегда безопасно, – констатировал Константин Шестаков.

Помимо этого, и. о. главы города поручил снести незаконные гаражи неподалеку от садика и убрать с территории умершие деревья. Подготовка смет продлится около двух недель, а снос незаконных построек и уборка территории много времени не займет. Константин Шестаков также отметил, что администрация старается найти индивидуальный подход к каждому учреждению образования во Владивостоке.

Как заверил Шестаков, команда мэрии в вопросах ремонтных работ в школах и детских садах пойдет по проектному пути. Специалистам предстоит провести анализ и выяснить главные проблемы в учреждениях. На данный момент один из самых острых вопросов – замена кровель. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», уже в этом году на ремонт крыш планируется выделить дополнительные деньги.

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