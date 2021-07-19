Известно, каких приморцев коронавирус поражает в первую очередь

Глава Роспотребнадзора в Приморье представила обновленные данные Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморье продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусной инфекцией, в сутки выявляется все больше и больше заболевших, антирекорды ставятся чуть ли не ежедневно. А за последнюю неделю еще и изменилась возрастная категория, подверженная этой заразе.

За последние сутки заболели сразу 260 жителей Приморья. Это очень близко к последнему антирекорду – 261 инфицированный всего за один день, – установленному 17 июля. Всего в крае заразу подхватили 51 442 человека.

При этом, доложила руководитель приморского управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, за последнюю неделю изменился контингент заболевших по возрасту. Теперь чаще всего вирус поражает людей от 50 до 64 лет. Медики уверены – помочь справиться с ситуацией может только массовая вакцинация.

Заметим, что с начала пандемии победить болезнь смогли 45 484 приморца.

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