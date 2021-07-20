Формируем: скоро корабли ТОФ выстроятся в бухте Золотой Рог

25 июля – День Военно-Морского Флота Фото: Пресс-служба Тихоокеанского флота

Парадный строй кораблей в бухте Золотой Рог уже формируется ко Дню Военно-Морского Флота. Представитель Тихоокеанского флота (ТОФ) капитан 1 ранга Николай Воскресенский рассказал «КП – Владивосток», когда построение будет закончено.

Напомним, в начале июля стало известно, что корабли ТОФ вновь выстроятся в бухте Золотой Рог в честь Дня ВМФ, который в этом году отметят 25 июля. Такое распоряжение отдал командующий флотом адмирал Сергей Авакянец.

Парадный строй начал формироваться 19 июля – первым встал корвет «Совершенный». Сейчас в акватории бухты стоят четыре судна. Изначально ТОФ заявлял восемь кораблей, но по итогу будет семь, и их все можно будет увидеть уже 21 июля.

– Парадный строй формируется, уже сейчас стоят четыре корабля. Всего их будет семь. Строй полностью будет сформирован завтра, 21 июля. По крайней мере наши корабли уже точно будут стоять, – пояснил Николай Воскресенский.

Жители и гости Владивостока смогут насладиться зрелищем – и кораблями, и салютом с них – с набережной Цесаревича.

Кстати говоря, привычного военно-спортивного праздника на водной станции в этом году не будет. Причиной вновь послужили ограничения, наложенные на массовые мероприятия.

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