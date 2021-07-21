Квартиру снимали иностранцы, есть погибший. Выяснились подробности мощного пожара в многоэтажке Владивостока

Пожарные потушили горящую квартиру в многоэтажке Владивостока. Фото: Милана СОКОЛ

Мощный пожар, охвативший квартиру на шестом этаже в одном из домов на Светланской во Владивостоке, закончился трагично. К сожалению, в помещении обнаружили человека без признаков жизни. Причины из-за которых случилась трагедия еще предстоит установить экспертам.

Напомним, ЧП произошло в доме №193 на Светланской. По словам соседей, в квартире проживали индусы. Сколько точно иностранцев было, местные ответить затрудняются. Но уверяют, что квартира сдавалась в аренду.

Пожарным удалось локализировать очаг возгорания в 11:19, а полностью ликвидировать пожар в 12:22. Огонь успел распространиться на 50 квадратных метров.

– Из отрезанных дымом квартир огнеборцы эвакуировали 34 человека. На пожаре спасено 17 человек, из них 5 человек при помощи автолестницы. К сожалению, на месте пожара был обнаружен человек без признаков жизни и передан врачам скорой медицинской помощи. По уточненной информации, на тушении были задействованы 38 человек личного состава 12 единиц техники, – отметили в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Приморскому краю.

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