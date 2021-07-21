Идут вторые сутки. Во Владивостоке не могут найти подростка, загадочно исчезнувшего на море

Вещи нашли в районе Токаревской косы. Фото: Милана СОКОЛ

Найденные в районе Токаревской кошки вещи, стали причиной беспокойства жителей Владивостока. Особенно, учитывая, что они могут принадлежать подростку, судя по маленькому размеру. Кепка, джинсовые шорты с ремешком, футболка с аппликацией, полотенце – на берегу был практически полный комплект, отсутствовала только обувь. И это дает надежду, что с владельцем все в порядке.

Обеспокоенные жители Владивостока обратились в полицию 19 июля, когда нашли вещи вблизи маяка. Отдыхающие испугались, что кто-то ушел купать в море и не вернулся, к тому же по размеру одежды было ясно, вещи принадлежат подростку или ребенку. Прибывшие сотрудники полиции осмотрели прибрежную зону, однако ничего подозрительного не обнаружили.

– С берега моря полицейскими изъяты: розовое полотенце, белая футболка с рисунком мороженого, шорты джинсовые с ремешком, красная кепка. Размер одежды 38-40. До настоящего момента не поступало сообщений о пропаже несовершеннолетних на территории города. Материалы проверки переданы в следственный комитет, – прокомментировала «КП-Владивосток» представитель УМВД России по Владивостоку.

Вещи лежали на камнях рядом с маяком. Фото: пресс-служба УМВД России по Владивостоку.

Полиция просит откликнуться горожан, которые располагают информацией о владельце вещей. Жители могут передать данные по телефонам дежурной части: 8(423) 2655341, 8(423)2490926.

Напомним, в районе бухты Щитовая тоже были обнаружены вещи на берегу. Отдыхающие заметили, что владелец кроссовок и ключей от авто отсутствовал около шести часов. Сейчас обеспокоенные очевидцы пытаются найти человека с помощью соцсетей. Многие предполагают, что могла произойти беда.

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