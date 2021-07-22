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Владивосток22 июля 2021 2:57

«Печальное зрелище»: увиденное на популярном туристическом маршруте в Приморье разочаровало многих

«В такие места надо ставить камеры и делать большой штраф» – уверены местные жители
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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Жители края уверены, что сохранить природный уголок можно только общими силами.

Жители края уверены, что сохранить природный уголок можно только общими силами.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Удивительный природный уголок, который практически круглогодично посещают тысячи туристов, в очередной раз пострадал от людей. Речь идет о Кравцовских водопадах. Полянка для отдыха на подходе к природным источникам превратилась в мусорную свалку. Кадры, опубликованные в сети, многих искренне расстроили.

«КП-Владивосток» уже неоднократно писала о Кравцовских водопадах, которые стали одной из визитных карточек Хасанского района. Даже зимой прогуляться и за красивыми снимками сюда приезжают целые туристические группы, а летом поток туристов увеличивается с геометрической прогрессией. Вот только эти самые туристы до сих пор не научились бережно относиться к природе. И периодически популярное место отдыха оказывается завалено мусором.

В этот раз свалка оказалась масштабной. Пользователи сети с негодованием комментируют увиденное.

«В такие места надо ставить камеры и делать большой штраф. Только так можно избавится от свиней», «Не у всех есть понимание, что мусор регулярно вывозится от их домов, но никак не из леса. Мусорка же стоит. Вместо таблички «не сорить» повесить табличку «мусор не вывозят, забирайте с собой» – явно его меньше станет. Не исчезнет, конечно, но все же. Не все по натуре свиньи. Некоторым достаточно подсказать», «Печальное зрелище», «Памятник природы, которому уже миллион лет. Нормальные люди едут в это место, как в место силы, насладиться красотой, шумом падающей воды и просто отдохнуть от городской суеты. А с отбитыми мозгами едут туда, чтобы пожрать и насвинячить. Примитивные инстинкты. Как-то они это сюда привезли, так и увезите с собой туда, откуда мусор вывозят. Нет, они его здесь оставят или в лес, или в кювет. Как же бесят такие», – высказываются приморцы.

Табличка "не сорить" никого не останавливает. Фото: www.instagram.com/dpskontrol125rus.

Табличка "не сорить" никого не останавливает. Фото: www.instagram.com/dpskontrol125rus.

Стоит отметить, что и в других популярных туристических местах с наплывом отдыхающих появился мусор. Так, на озере лотосов в районе Артем ГРЭС в воде полно стеклянных и пластиковых бутылок. Краснокнижные цветы еще даже не успели до конца распуститься, а толпу туристов уже устремились в природную фотозону.

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Теперь фотографии можно делать не только с кувшинками, но и с пластиковыми и стеклянными бутылками (фото)

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