Олег Кожемяко: Завод «Прогресс» будет поставлять детали для вертолетов по всей России

Олег Кожемяко посетил завод «Прогресс» и рассказал о будущем вертолетостроения в Приморском крае. Фото: Игорь Новиков / primorsky.ru

В ходе рабочей поездки по Арсеньевскому городскому округу губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил градообразующее предприятие - завод «Прогресс» и пообщался с его сотрудниками. Рабочих интересовали вопросы развития предприятия, расширения гособоронзаказа и перспективы гражданского вертолетостроения. В прямом эфире радио «Комсомольская правда – Владивосток» Олег Николаевич рассказал о результатах этой встречи.

- На МАКСе (Международном авиационно-космическом салоне 2021. – Прим. ред.) был представлен наш вертолет Ка-62. Два раза Владимир Путин подошел к нашему изделию, поинтересовался - это хороший знак. Сам вертолет имеет хорошие перспективы. Думаю, он займет свою нишу, а значит, будут заказы у предприятия. С Сергеем Шойгу мы отрабатывали те решения, связанные с загрузкой на 2022-2023 годы по Ка-52 и Ка-52М. По 15 вертолетам ежегодно уже определились, но надо увеличивать объемы по гособоронзаказу, чтобы предприятие себя чувствовало уверенно. Здесь же прошло заседание совета директоров «Росвертола» (Ростовский вертолетный производственный комплекс. - Прим. ред.), на котором определились по кооперации с другими предприятиями Российской Федерации. В Приморье будут изготавливать композитные материалы, кабины, лопасти и другие изделия, которые пойдут в комплектование других видов вертолетов, которые собираются в России, - сказал Олег Кожемяко.

ПО ТЕМЕ

Олег Кожемяко: В будущем году мы удвоим финансирование на ремонт дорог Арсеньева

Губернатор Приморья в прямом эфире радио «Комсомольская правда – Владивосток» обозначил самые проблемные участки дорожной сети города (подробности...)