Олег Кожемяко: В будущем году мы удвоим финансирование на ремонт дорог Арсеньева

По словам губернатора, сразу несколько улиц Арсеньева нуждаются в пристальном внимании Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во время рабочей поездки по Арсеньевскому городскому округу губернатор Приморья Олег Кожемяко пообщался с жителями Арсеньева. Горожан волновали не только вопросы будущего заводов «Прогресс» и «Аскольд», но и ремонта городских дорог. В прямом эфире радио «Комсомольская правда – Владивосток» глава региона рассказал, какие средства будут направлены на ремонт городской дорожной сети.

- Могу сказать, что в прошлом году только на внутренние дороги города мы выделили 100 миллионов рублей. В этом году выделено на ремонт краевой трассы 100 миллионов рублей и 50 миллионов рублей на приведение в порядок городских дорог. Ситуация с финансами была сложная, но видны позитивные изменения, и люди об этом говорят. Но остается еще много проблем, накопленных за прошлые годы, их необходимо решать. Это вопросы по улицам Советской, Победы, Пограничной, возле рынка – это те улицы, которые требуют к себе внимания.

Администрация просто физически не в состоянии выполнить весь комплекс работ даже с учетом выделенных средств. Люди обратили на это внимание, мы строго указали подрядчикам, что они должны вести графики производства работ, они должны быть понятны жителям Арсеньева. Работы не должны мешать автомобильному движению. Все нужно делать так, чтобы люди позитивно оценивали эту работу. Думаю, что на следующий год мы вдвойне увеличим объем финансирования на это направление, - заявил губернатор Приморья.

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