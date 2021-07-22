«Как теперь в машину садиться, скоро и туда начнут лезть»: ползучая гостья из леса отметилась в центре приморского города

Как и всегда, больше всех напугались представительницы прекрасного пола. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Змея, ползущая по центральной площади Артема, стала звездой соцсетей. Хладнокровный гад, судя по всему, искал место, где скрыться от жары. Особенно не рады гостье из леса оказались представительницы прекрасного пола, которые оставляют испуганные комментарии под постом в сети.

Жители края отмечают, что в этом году змей особенно много. И встречают опасных представителей фауны в разных районах Приморья. «КП-Владивосток» недавно рассказывала, как на популярном пляже Находки девушка голыми руками выловила гадюку из воды. Правда по сообщениям очевидцев, змейка успела слегка прикусить ее спутника. Однако, далеко не все местные жители готовы к подобным подвигам. Для большинства даже увидеть ползущее рядом пресмыкающееся – страшно.

«Я их и так боюсь до потери сознания, а они уже чуть ли не домой приползают к людям. Не дай бог встретить на пути, уеду уже вперед ногами», «Как теперь в машину садиться, скоро и туда начнут лезть», «Пропадет ведь, бедолага.... Заблудилась», «Ужас какой», – делятся жители края.

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