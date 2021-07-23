«Ищу жениха с кондишкой или вентилятором»: с прилавков приморских магазинов смели ходовые товары

Жители края ищут способы охладиться. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В июле в Приморском крае установилась аномальная жара и особых изменений в погоде в ближайшие дни не предвидится. При жаре в 40 градусов или около того на пляжах буквально яблоку некуда упасть, а одними из самых ходовых товаров в крае оказались вентиляторы и кондиционеры. Оно и не удивительно, те, кто не может спасаться от духоты на море, ищут альтернативу.

– Купили кондиционер через интернет-магазин, пришла смс, что заказ готов. Приехали забирать, а тут такое. Стоим уже час. Ребята рядом говорят, стоят с 16 часов. И сколько нам еще ждать? – поделилась в сети жительница Приморья и приложила кадры из популярного во всем крае магазина стройматериалов и бытовой техники.

Как оказалось, спрос на «средства охлаждения» – действительно большой. Жители края делятся своими историями в сети.

– Приехала в магазин на Баляева, здесь целый этаж техники, но ни одного вентилятора нет, просто смели. Полки абсолютно пустые, – рассказала клиентка крупного приморского ритейлера.

Подобный ажиотаж на товары, способные охладить помещение, стал поводом для шуток.

«Ищу жениха с кондиционером или вентилятором», «Весной нужно ставить, дотянули до апокалипсиса, а теперь удивляетесь», «Поменяю телефон на кондишку», «Из воды вообще не стоит выходить, если не успели купить вентилятор», – иронизируют жители края.

В континентальной части Приморья на выходных обещают +37°C ...+40°C. Не стоит долго находиться под палящим солнцем, специалисты советуют побольше пить, пользоваться солнцезащитными кремами и носить кепки или панамки, чтобы не получить тепловой удар.

С 23 по 27 июля из-за аномальной жары в крае объявлено штормовое предупреждение.

ПО ТЕМЕ

До +40, редкие дожди и салют в тумане: какая погода ждет Приморье на этих выходных

Спасения в виде свежего ветра или живительных дождей можно не ждать (подробнее...)