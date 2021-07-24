Молодая мать из Приморья не выдержала духоту и шокировала общественность. Скрин из видео mark2_che

Молодая мать устроила шоу для зевак на центральной площади Уссурийска. Очевидцы сняли на видео, как некая девушка, вероятно местная жительница, вместе с коляской подходит к фонтану. После чего снимает с себя платье и залезает в воду. При этом она предусмотрительно расстилает рядом полотенце.

Кадры опубликовали в приморских инстаграм-пабликах вчера, 23 июля, как раз тогда, когда во всем Приморье установилась аномальная жара.

Ролик собрал сотни просмотров и вызвал бурные споры в комментариях. Общественность разделилась на два лагеря: одни поддержали молодую маму со словами "а где еще у нас купаться?", другие посчитали, что "это уже перебор".

- Ну, залезла, ну, охладилась. Кого вообще волнует чужое горе. Такое ощущение, что вы эту воду пьете, - подметили в одном из комментариев.