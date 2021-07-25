Идем на столетний рекорд: синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Приморье

Жара в Приморье становится опасной. Фото: Милана СОКОЛ

Июль продолжает удивлять жителей края рекордно высокими температурами, близкими к аномальным отметкам. Из-за слишком сильного повышения градусов в крае даже объявлено штормовое предупреждение с 23 по 27 июля. В эти дни столбики термометров поднимаются до 40 градусов, а в некоторых районах и вовсе перешагивают эту отметку. В воскресный выходной от пекла снова никуда не деться, правда местами все же пройдут кратковременные дожди с грозами.

По прогнозам специалистов портала «Примпогода», температура воздуха в крае 25 июля поднимется до +27...+38°C. Во Владивостоке ожидается +29...+31°С. В городе переменная облачность, без осадков. Согласно исторической справке, в последний раз максимальная температура воздуха +30,8 °С в этот день отмечалась в 1919 году. Так что мы близки к очередному температурному рекорду.

Еще наиболее жарко сегодня будет в Уссурийске. Здесь синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха составит +33...+35°C.

В Находке осадков в воскресенье тоже не ожидается. При слабом до умеренного ветре, столбики термометров поднимутся до +32...+34°C.

Температура воды в Амурском заливе +26°C, в заливе Посьета +29°C, в бухте Находка +24°C.

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