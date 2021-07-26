Человек-легенда, кумир молодежи 90-х замечен на набережной Владивостока

Фирменный стиль пловца многим знаком. Фото: принтскрин видео.

Фирменный стиль Евгения Москалева, больше известного во Владивостоке как «ласточка», ни с чем не спутаешь. И речь идет не только о самих прыжках в воду с пирса, но и подтянутой фигуре, а также стрингах, благодаря которым его многие и узнают.

Знаменитый ныряльщик в плавках без преувеличения был кумиром молодежи в 90-х. Мальчишки прибегали посмотреть на набережную Спортивной гавани на его мастерские пируэты, а девчонки – просто полюбоваться подтянутым красавцем.

В этот раз мастера по прыжкам застали на привычном месте – на излюбленной набережной. Евгений осваивал новый пирс, правда высота его значительно отличается от старого – те, кто застал его прыжки с третьей вышки, понимают о чем речь. Но нужно отдать «ласточке» должное, мастерство он за годы не растерял.

«Когда-то, в 90-х он был шикарен», «У него и сейчас форма шикарная, кубы пресса видно», «О да, помню, помню его, еще после школы бегали на ТОФ на него посмотреть и мечтали», «Евгений – свободолюбивый, есть свои сложности в жизни, но он добрый… Живет в одного в частной трущобе еще и котят кормит, с рынка им рыбки носит, сердце у него доброе… Живет как может и хочет… Не судите никого», – делятся местные жители.

Про сложную жизненную ситуацию мужчины «КП-Владивосток» уже неоднократно подробно рассказывала. Решить вопрос с жилплощадью Евгений так и не смог.

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