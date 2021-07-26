От Маковского до острова Русский: Владивосток украсят панно 10 дальневосточных столиц

Павел Шугуров встретился с художниками Владивостока. Фото: Евгений Кулешов/Администрация Владивостока.

Уже в августе улицы Владивостока планируется украсить панно десяти столиц ДФО. Над эскизами трудились мастера из разных городов. Подробнее о проекте «Мы – Дальний Восток» на встрече с художниками Владивостока рассказал его куратор, начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды администрации Владивостока Павел Шугуров.

– Впервые проекты по росписи подпорных стен в нашем городе с местными командами художников администрация города реализовывала в рамках подготовки к саммиту АТЭС в 2012 году. Сейчас задача стоит амбициозней, так как Владивосток является столицей Дальнего Востока. Поэтому было принято решение расширить круг художников, – отметил Павел Шугуров.

По словам специалиста, проект – это своего рода эксперимент для художественного сообщества ДВ. Все работы абсолютно разные, администрация Владивостока не вмешивалась в процесс их создания. Эскизы выбирали сами дальневосточники. И именно эти панно вскоре появятся на улицах приморской столицы – от Магнитогорской до острова Русский.

Панно выбирали сами жители. Фото: Евгений Кулешов/Администрация Владивостока.

Воплотить проект в жизнь планируется уже в августе. Стоит отметить, что работу выполнит подрядная организация, единственным исключением станет панно Амурской области. Художник лично приедет во Владивосток, чтобы отработать эскиз.

Стоит отметить, что администрация Владивостока готова сотрудничать с местными художниками и предоставить им площадки для творчества. Речь идет о некоторых подпорных стенах, в том числе на центральных улицах города, трансформаторных будках и подземных пешеходных переходах.

– Если есть творческие коллективы и предприятия, желающие участвовать в оформлении Владивостока и имеющие для этого возможность, то мы будет только рады оказать помощь в реализации таких проектов, – подчеркнул начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды.

Павел Шугуров рассказал подробности о проекте. Фото: Евгений Кулешов/Администрация Владивостока.

Направить предложения или эскизы своих работ можно по адресу электронной почты uas@vlc.ru.

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