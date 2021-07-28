Плохо прятался. В Приморье поймали беглого наркоторговца Антони

Личная карточка задержанного. Фото: Социальные сети

Меньше суток понадобилось оперативникам на поиски Дмитрия Антони, сбежавшего из мест содержания под стражей. Ему предъявляли незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере. А теперь добавится и побег.

Напомним, 38-летний житель поселка Врангель совершил побег из изолятора временного содержания в Находке. Утром 28 июля во всех СМИ появились ориентировки, а уже к вечеру в МВД сообщили, что беглец пойман.

- Сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили разыскиваемого в Находке на улице Полевой на территории частного дома. Назначено проведение служебной проверки, - сообщили в УМВД по Приморскому краю.