«Поздравляю, такой улов»: акулу поймали на популярном пляже Приморья

Видео с пляжа появилось в социальных сетях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зубастый улов попался рыбакам на одном из самых популярных пляжей края, в Ливадии. Блогер Евгений Вольский опубликовал видео, на котором видно, как они ночью тащат из моря небольшую акулу.

– Поздравляю, такой улов! Давай теперь вытаскивать, – говорит оператор, пока его друг тащит рыбу на берег.

Оказалось, поймали сельдевую акулу, которая обычно достигает 1,5-2,5 метра в длину. Эти морские хищники обычно плавают на поверхности воды, высовывают то кончик спинного плавника, то хвостовой плавник или оба сразу. Случаи нападения этого хищной рыбы на человека неизвестны, но она может подплыть близко к человеку и даже ткнуть носом. Однако если укусит, то сильно поранит, так как у сельдевой акулы достаточно острые зубы. Поэтому во время купания нужно быть внимательными и держаться от акул подальше.

Сельдевых акул часто можно встретить как раз в районе Находки, так как возле мыса Поворотного проходят пути миграции рыб. Это и привлекает хищников.

Напомним, совсем недавно недалеко от Славянки приморцы вытащили другую акулу – катран. Такая особь тоже довольно довольно часто встречается в Приморье, считается неопасной для человека. Хищную рыбу не принято употреблять в пищу, так как у нее в тканях много мочевины. Резкий запах не исчезает даже после термической обработки, так что желание полакомиться филе акулы попросту пропадает.

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