Перекрытый центр Владивостока стал причиной заторов

Рабочие перекрыли дорогу возле ГУМа с 30 июля по 15 августа Фото: Сергей БАЛАНОВ

Утром 30 июля рабочие перекрыли центр Владивостока – участок дороги возле ГУМа на улице Светланской требует срочного ремонта. Перекрытие будет действовать полмесяца, до 15 августа, но возможно, что работы будут завершены раньше срока.

Из-за ограничений водителям придется пользоваться объездными путями. Соответственно, поменяется и схема движения автобусов. Мэрия Владивостока просит отнестись максимально внимательно и по возможности избежать поездок в центр на личном транспорте, чтобы не создавать пробки.

Однако предупреждение и призывы не сработали, и, как обычно, в центре города образовались заторы. Пока что карты оценивают общую обстановку на 2 балла, хотя видно, что главная городская дорога и близлежащие улицы окрашены в желтые и красные цвета.

На месте перекрытия стоят рабочая техника и дежурят сотрудники ДПС.

В часы пик на Светланской и близлежащих улицах ожидаются большие затруднения. Фото: 2ГИС

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