«Кванториуму» Владивостока поставили задачу привлечь не менее тысячи школьников

Построен самый современный технопарк, но его возможности не используются на 100%. Фото: Евгений Кулешов

Глава Владивостока Константин Шестаков дал сотрудникам «Кванториума» две недели на то, чтобы разработать план работы учреждения, сделав в нем акцент на наполняемость. Пустовать такая площадка не должна, заявил Шестаков.

Напомним, технопарк «Кванториум» открыли во Владивостоке в декабре 2019 года на базе Дворца детского творчества. По замыслу, здесь школьники 5-11 классов должны были обучаться IT, робототехнике, технологиям виртуальной реальности, биотехнологиям, возможностям альтернативной энергетики и многому другому.

Однако предыдущую городскую администрацию критиковали за то, что в конечном итоге был получен далеко не тот «Кванториум», который хотелось бы. В частности, возник вопрос к наполняемости.

Новый глава города Константин Шестаков, избранный на эту должность несколько дней назад единогласным решением депутатов городской думы, в субботу, 31 июля, встретился по этому поводу с директором Дворца детского творчества Оксаной Кабановой, которая, кстати, тоже вступила в должность недавно, всего две недели назад. Ранее она работала в краевом департаменте по делам молодежи. На встрече Константин Шестаков указал, что «Кванториум» должен заработать на полную мощность.

«Продумайте, как мы можем привлечь детей, и представьте мне через две недели план такой работы, - обратился Константин Шестаков к педагогам. - Будете ли вы делать акцент на детях и активных родителях или работать со школами, распределив время между ними. Технопарк имеет хорошие помещения, оборудование – простаивать они не должны».

Оксана Кабанова (слева) и Константин Шестаков. Фото: Евгений Кулешов

Руководитель учреждения признала, что сегодня степень наполненности технопарка детьми, к сожалению, не самая высокая.

«Нам важно, чтобы дети в технопарке были всегда: и в будние дни, и в выходные, и на каникулах, - уверена она. – Этим мы с командой намерены заняться в первую очередь».

Новый учебный год в технопарке «Кванториум» начнется 15 сентября. Ожидается, что за парты и самые современные приборы здесь сядет около тысячи владивостокских детей. Однако здесь до сих пор ведутся гарантийные ремонтные работы. Закончить все должны до конца августа.

Кстати, «Кванториум» - это лишь часть Дворца детского творчества. Кроме него есть много других помещений, которые тоже требуют ремонта. Глава города осмотрел и их и поручил представителям управления по работе с муниципальными учреждениями образования составить полный список всех необходимых работ и просчитать их стоимость.