Романтик и танцы посреди проезжей части. Во Владивостоке появилось новое общественное пространство

Центр города изменился без авто. Фото: принтскрин видео.

Стол, стоящий посреди проезжей части, люди гуляющие по дороге и парень энергично исполняющий нижний брейк – кажется, во Владивостоке появилось новое общественное пространство. Ну или как минимум, центр города стал комфортным для пешеходов. Дело в том, что перекрытая улица Светланская стала местом притяжения молодежи. Благодаря ремонту у желающих запечатлеть себя на фоне исторических зданий появилась уникальная возможность, которой многие и решили воспользоваться.

Вечерняя трапеза в лучах закатного солнца и стол стоящий прямо на двойной сплошной – естественно, не остались незамеченными. В сети появились десятки комментариев. Большинство жителей Приморья считают, что фотосессия задумана ради хайпа в социальных сетях. И задумка, судя по всему, удалась. Кстати, нашлись и те, кто узрел шероховатости в сценарии съемки – распитие алкоголя в общественных местах может быть наказано штрафом.

Попали в кадр случайного очевидца и попытки брейк-данса на дороге.

«О, еще один тик-токер», «Танцуй пока молодой. Раздражай этим окружающих», – комментируют в сети приморцы.

По словам местных жителей, зачастили на Светланскую и молодожены. На перекрытой улице то и дело проходят свадебные фотосессии.

Напомним, улицу Светланскую перекрыли ориентировано до 15 августа. На ремонтируемом участке планируется модернизировать изношенные тепловые сети, чтобы избежать прорывов и других коммунальных аварий.

ПО ТЕМЕ

Светланскую перекрыли. Что происходит в центре Владивостока

Несмотря на несколько недель предупреждений, для многих большой ремонт стал сюрпризом (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14