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Владивосток4 августа 2021 8:21

Романтик и танцы посреди проезжей части. Во Владивостоке появилось новое общественное пространство

Перекрытый центр города стал местом притяжения молодежи
Ярослав ЮРИН
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Центр города изменился без авто.

Центр города изменился без авто.

Фото: принтскрин видео.

Стол, стоящий посреди проезжей части, люди гуляющие по дороге и парень энергично исполняющий нижний брейк – кажется, во Владивостоке появилось новое общественное пространство. Ну или как минимум, центр города стал комфортным для пешеходов. Дело в том, что перекрытая улица Светланская стала местом притяжения молодежи. Благодаря ремонту у желающих запечатлеть себя на фоне исторических зданий появилась уникальная возможность, которой многие и решили воспользоваться.

Вечерняя трапеза в лучах закатного солнца и стол стоящий прямо на двойной сплошной – естественно, не остались незамеченными. В сети появились десятки комментариев. Большинство жителей Приморья считают, что фотосессия задумана ради хайпа в социальных сетях. И задумка, судя по всему, удалась. Кстати, нашлись и те, кто узрел шероховатости в сценарии съемки – распитие алкоголя в общественных местах может быть наказано штрафом.

Необычная фотосессия в центре Владивостока
Видео: telegram/Провинциальное телевидение

Попали в кадр случайного очевидца и попытки брейк-данса на дороге.

Танцы на центральной дороге Владивостока
Видео: www.instagram.com/dpskontrol125rus

«О, еще один тик-токер», «Танцуй пока молодой. Раздражай этим окружающих», – комментируют в сети приморцы.

По словам местных жителей, зачастили на Светланскую и молодожены. На перекрытой улице то и дело проходят свадебные фотосессии.

Напомним, улицу Светланскую перекрыли ориентировано до 15 августа. На ремонтируемом участке планируется модернизировать изношенные тепловые сети, чтобы избежать прорывов и других коммунальных аварий.

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