Под Владивостоком молния убила мужчину на глазах у его сына

Молния попала в лодку. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Дождь и гроза, разыгравшиеся накануне в Приморье, как оказалось, не прошли бесследно. По жуткому стечению обстоятельств от удара стихии погиб мужчина. Молния попала в лодку, в которой находился житель Тавричанки, буквально в 10 метрах от него в другой лодке сидел его сын. Так что трагедия разыгралась прямо у него на глазах.

Мужчина 1968 года рождения занимался сбором медуз в районе низководного моста, когда заряд молнии угодил в плавсредство. Как сообщает следственное управление следственного комитета России по ПК, сын увидел яркую вспышку около стоящего в лодке отца, после чего тот упал в воду. Человек оказался бессилен перед стихией и получил смертельные травмы. Родственник вызвал на место ЧП скорую помощь, но медики лишь констатировали смерть. Сейчас в подробностях трагедии разбираются специалисты, проводится доследственная проверка.

Стоит отметить, что угроза двух мощных циклонов Mirina и Lupit на данный момент миновала. С 8 по 9 августа тропические депрессии будут оказывать лишь косвенное влияние на погоду в Приморье, воздействуя в основном на восточные районы края.

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