Дорогую кису разыскивают в Приморье

Кот вырвался во время прогулки. Фото: www.instagram.com/dpskontrol125rus.

Красавчик бенгальских кровей вырвался во время прогулки в Приморье. Любимца семьи не могут отыскать уже больше недели, поэтому хозяева обратились за помощью к жителям края через соцсети, пообещав отблагодарить нашедших.

– Потерялся кот 30 июля в 21-00 в селе Душкино в районе Ватутина, 24. На шее розовый ошейник с кулоном с номером телефона. Вырвался со шлейки, – поделились своей бедой в интернете владельцы.

Многие пользователи сети сошлись во мнении, что довольно редкого породистого питомца кто-то решил забрать себе. Стоит отметить, что цена на чистокровных бенгальских котов варьируется от 25 000 рублей.

На ошейнике кота есть контакты владельцев. Фото: www.instagram.com/dpskontrol125rus.

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