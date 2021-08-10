Во Владивостоке комиссия проверяет готовность школ и детских садов к новому учебному году

Образовательные учреждения города готовят к новому учебному году. Фото: Мария ЛЕНЦ

Во Владивостоке комиссия по приемке образовательных учреждений тщательно осматривает школы и детские сады перед началом нового учебного года. Специалисты уже проверили 78 школ и накануне приступи к работе в садах в разных районах города. В состав комиссии вошли полицейские, представители Росгвардии и профсоюза работников образования приморской столицы.

В планах специалистов на сегодняшний день посетить 31 детский садик. 7 из них находятся в Ленинском районе, 7 – в Первомайском, 6 – в Советском и еще 5 – во Фрунзенском районе города.

Стоит отметить, что в течение года проверки в образовательных учреждениях также проводили сотрудники Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Они проверяли пожарные сигнализации, наличие и срок годности огнетушителей, размещение схем эвакуации.

Во многих учреждениях перед началом учебного года прошел ремонт. Как сообщает администрация Владивостока, в детсадах № 125, 15, 150, 165, 173, 175, 177, 192, 34, 86 отремонтированы пищеблоки. Капитальный ремонт санузлов, систем горячего и холодного водоснабжения проведен в 126 садах и школах. Ремонт кровель выполнен в школах № 43, 61, 39, 77, 25, 53, 59, 35, 72, 78, 2, 49, гимназии 1 и лицее 3 и детсадах № 111, 116, 150, 154, 163, 165, 168, 169, 172, 173, 179, 37, 46, 7, 81.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», глава столицы Приморья Константин Шестаков распорядился привести в порядок кровли в образовательных учреждениях. Сейчас для поиска подрядчиков готовятся электронные аукционы. Речь идет о школах №№2, 8, 20, 35, 40, 44, 47, 56, 57, 65, 68, 72, 83, 82 и садах №№70, 118, 127, 138, 160, 179, 186.

Помимо этого мэр распорядился о проверке охраны в детских учреждениях совместно с УМВД. Кстати, во всех школах города планируется ввести системы электронного доступа. Об этом заявил глава Владивостока во время совещания, посвященного внедрению в городе информационной системы «Цифровое Приморье».

По словам специалистов, подготовка к новому учебному сезону ведется непрерывно. В течение всего года при городской администрации работает межведомственная комиссия, в состав которой входят не только работники мэрии, но и всех надзорных органов.

– На заседаниях комиссии обсуждается ход подготовки, координируются все необходимые вопросы. В мае-августе проходит непосредственно подготовка образовательных учреждений к новому учебному году – это текущий и капитальный ремонт, приобретение технологического оборудования, мебели, а также решение вопросов безопасности, – рассказала пресс-служба администрации Владивостока

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