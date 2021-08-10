Владивосток на ладони. Труднодоступную сопку Бурачка превратят в шикарную видовую

С высоты открывается красивый вид на город. Фото: Дирекция общественных пространств.

Сопка Бурачка, расположенная в Первомайском районе Владивостока, преображается на глазах. Труднодоступную скалистую вершину скоро смогут посетить все желающие. Благодаря тому, что территория вошла в число победителей голосования по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», здесь появится благоустроенная современная видовая площадка. А пейзажи, открывающиеся с высоты, действительно впечатляющие.

Проект по благоустройству общественной территории был разработан с учетом пожеланий жителей Владивостока. Строители уже приступили к монтажу лестницы и металлического каркаса будущей пешеходной тропы. Проводится формирование чистового основания видовой площадки.

Рабочие монтируют лестницу и каркас. Фото: Дирекция общественных пространств.

Также на объекте работают электрики. Для комфортного отдыха горожан здесь смонтируют освещение и появится зона с бесплатным wi-fi. Во время первого этапа работ намечено озеленение и благоустройство парковки. На нижней площадке рабочие установят малые архитектурные формы.

Специалисты Дирекции общественных пространств Владивостока отмечают, что обустройство видовой – трудоемкий процесс, ведь все работы на высоте ведутся вручную, сопка представляет собой монолитную глыбу. Тяжелая техника на самую вершину попросту не проедет. По плану, первый этап работ завершится в сентябре, а полностью сдадут объект весной 2022 года.

Доступа для тяжелой технике на вершине нет. Фото: Дирекция общественных пространств.

Стоит отметить, что сопка Бурачка – одно из излюбленных мест отдыха горожан из-за красивейших видов, открывающихся с вершины. Сюда приходят просто полюбоваться или сделать памятные кадры с городом. В течение нескольких последних лет волонтеры высадили здесь десятки деревьев и кустарников, а также следили за чистой территории. Вскоре любимое общественное пространство преобразится до неузнаваемости.

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