В Приморье речка окрасилась в подозрительный ярко-зеленый цвет

Пробы воды были отобраны в двух разных местах речки. Фото: Администрация АГО

Жители населенных пунктов, которые расположены вокруг реки Кневичанка Артемовского городского округа, обратили внимание на подозрительный цвет воды – она окрасилась в ярко-зеленый. Это определенно повод для беспокойства и обращения в соответствующие инстанции. На прошлой неделе на место выезжали специалисты, они отобрали воду для анализов.

Результаты анализов еще нет. Фото: Администрация АГО

К речке выезжали сотрудники Росприроднадзора по Приморскому краю, представители лаборатории ЦЛАТИ по Приморью, а также специалисты отдела природопользования и охраны окружающей среды администрации АГО.

Такой ядовитый цвет не вызывает желания искупаться. Фото: Администрация АГО

Воду, которую взяли в двух разных местах, будут исследовать на токсичность и содержание некоторых веществ.

Что стало причиной такого цвета, еще предстоит узнать. Фото: Администрация АГО

Кстати говоря, источники загрязнения так и не найдены.

Место расположения реки Фото: Яндекс.Карты

Отметим, что такая ситуация – далеко не единичный случай. Похожая история произошла в 2019 году во Владивостоке, тогда ядовито-зеленой стала знаменитая нечистоплотными водами и берегами речка Объяснения.

На изменение цвета обратили внимание местные жители. Фото: Администрация АГО

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