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Владивосток10 августа 2021 8:09

«Какая удача!». Водитель встретил троих тигрят на дороге в Приморском крае

Предположительно им около года, в таком возрасте они уже могут гулять без мамы
Екатерина МАКСИМОВА
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Охотнадзор уже посетил место, где были замечены тигрята.

Охотнадзор уже посетил место, где были замечены тигрята.

На прошлой неделе в Приморском крае водитель повстречал на дороге трех тигрят, звери гуляли одни и не убегали от автомобиля, их даже не напугали светящиеся фары. Автор видео Дмитрий сбавил скорость, когда заметил тигрят, полюбовался хищниками и снял их на видео, которым поделился в социальных сетях.

- Какие красивые. Их трое! Какая удача! – комментирует происходящее Дмитрий.

Водитель встретил троих тигрят на дороге в Приморском крае

Охотнадзор уже посетил место, где были замечены тигрята, чтобы удостовериться в безопасности животных. В Центре «Амурский тигр» на своей официальной странице в Инстаграм объяснили: молодые тигры в этом возрасте уже могут сами подолгу гулять без матери. Правда, детская любознательность и неопытность дает о себе знать, поэтому юные хищники и выбегают на дорогу, не подозревая об опасности.

Напомним, что пока эта полосатая троица спокойно гуляет без мамы, другой тигренок со своей мамой-тигрицей прогулялся до самого Китая. Недавно они оба вернулись обратно в Россию.

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