У нее был весь Китай, но она вернулась в Приморье: Лазовка и ее тигренок закончили четырехмесячное путешествие

Селфи Лазовки и тигренка в Китае. Фото: Zhang Yingxiang

Тигрица по кличке Лазовка и ее тигренок в апреле этого года переплыли Амур и ушли в Китай. Пока тигрица гуляла по лесам соседнего государства, за ее безопасностью следили китайские ученые, которые всегда были на связи со специалистами Центра «Амурский тигр». Обо всех передвижениях тигрицы специалисты узнавали благодаря GPS-ошейнику, который надет на Лазовку. Почему тигрица решила махнуть за границу, пока неясно – еды, говорят специалисты, в наших лесах предостаточно.

– Численность копытных животных на территории России в местах ее обитания довольно высокая, поэтому причина смены участка точно не голод, а вот что? Будем разбираться, – комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

На тигрицу надет GPS-ошейник, благодаря которому специалисты узнают о передвижении кошки. Фото: Zhang Yingxiang

В местах, где охотилась тигрица, в ближайшее время будут проведены исследования, специалисты посетят места охоты, как только тигрица отойдет на безопасное расстояние. За четыре месяца, что Лазовка была в Китае, тигрица сформировала свой устойчивый участок, где успешно охотилась и жила с тигренком.

Найти ответ на вопрос, почему тигрица решила устроить себе такое путешествие, еще только предстоит, а в ближайшее время специалисты Центра «Амурский тигр», МРОО «Центр тигр» и Службы охотничьего надзора ЕАО проведут полевую заверку местообитаний ранее возвращенных в дикую природу тигров и проверку установленных ранее фотоловушек.

Лазовка на территории Китая. Фото: Zhang Yingxiang

Отметим, что жители Приморья в последнее время довольно часто встречаются с грациозными полосатыми хищниками. Однако люди не всегда ведут себя правильно в такие моменты. Иногда водители начинают сигналить или преследовать животных, а особо инициативные и вовсе чуть ли не с рук стараются покормить хищных представителей кошачьих.

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