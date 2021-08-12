«Воровства не было»: зоомагазин во Владивостоке извинился за ложную информацию

Теперь приморцы осуждают сотрудников магазина Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 12 августа в социальных сетях Владивостока появилась информация: девочка украла из зоомагазина «Белый кролик» игрушку для собаки. Однако уже после обеда появилось опровержение первого поста и сотрудники публично извинились перед ребенком и родителями.

– Хотели бы принести извинения родителям и ребенку, который фигурирует на фото. Мы сразу не посмотрели по остаткам количества товара и не досмотрели видео до конца. Воровства не было. Девочка вернула мячик на место. Еще раз приносим извинения, – говорит женщина на видео.

Жители Приморья, которые в комментариях сначала накинулись на ребенка (кто-то писал, что родители за ней не следят, другие просили показать лицо наглой воришки), теперь переключились на магазин.

«Сначала опозорили ребенка, а потом извините, (знакомые, друзья, родственники явно ее узнали), пришла таких бы люлей навешала…», «Фиг там что теперь покупать для своего животного. Чуть волосы не повыдирали из-за сраного мяча... Стыдобище», «Опорочат человека (ребенка), потом типа "извините, не досмотрели". Упыри вы мелочные… Даже если б и взяла ваш сраный мячик, что, обеднели бы?» – в этот раз пишут жители края.

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