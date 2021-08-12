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Владивосток12 августа 2021 11:47

Финансирование, доступные тренировки и календарь событий: мэр Владивостока обсудил острые вопросы с представителями спортивных федераций

Константин Шестаков отметил необходимость создания планов работ на ближайшие годы
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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Специалисты обсудили вопросы, касающиеся развития спорта во Владивостоке.

Специалисты обсудили вопросы, касающиеся развития спорта во Владивостоке.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава администрации Владивостока Константин Шестаков встретился с представителями спортивных федераций города для обсуждения важных вопросов, а их накопилось немало. Речь шла о финансировании, создании календаря спортивных событий, использовании пришкольных стадионов и снижении стоимости занятий в секциях.

Константин Шестаков отметил необходимость выработать четкие схемы на ближайшие годы.

– Эти планы должны включать в себя несколько направлений: гранты для федераций, организация соревнований, в том числе международного уровня, развитие спортивной инфраструктуры. Также необходимо совместно определить, какие объекты нужны жителям сейчас, составив рейтинг, – обозначил глава Владивостока.

Константин Шестаков встретился с представителя спортивных федераций Владивостока. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация города.

Константин Шестаков встретился с представителя спортивных федераций Владивостока. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация города.

Одной из самых животрепещущих тем стало обсуждение финансирования.

– У нас очень много тренеров, которые имеют значимые награды и готовы тренировать подрастающее поколение. Но пока, сколько бы мы ни просили власти помочь нам деньгами, часто слышу, что «сначала дороги построим, мосты», ну и так далее. А я считаю, что если мы не будем воспитывать молодое поколение, то просто некому будет потом развивать город и пользоваться этой инфраструктурой, – высказался руководитель яхт-клуба Михаил Ермаков.

Обсудили присутствующие на встрече и возможность тренировок, а также проведение спортивных мероприятий на пришкольных стадионах. На сегодняшний день тренировки спортивных федераций на них проводятся лишь изредка. Специалисты считают, что нужно скорректировать график и использовать стадионы постоянно, чтобы они не пустовали.

Напомним, Константин Шестаков выступает за развитие спорта в городе. Так, совсем недавно во Владивостоке открылся филиал академии «Динамо» имени Льва Яшина. Мэр приморской столицы считает, что у юных спортсменов должен быть шанс на самореализацию. Все тренировки будут проводиться бесплатно, единственное, в академию есть конкурсный отбор. Кстати, для тренировок тоже рассматриваются школьные стадионы в те часы, когда там не занимаются ученики.

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