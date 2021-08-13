Шесть аварийных бараков снесут во Владивостоке, а землю заберут для нужд администрации

Владивосток | vk.com

Во Владивостоке собираются снести шесть бараков, которые находятся в аварийном состоянии. Один из бараков располагается в центре города, второй — неподалеку от Жаринского сквера, а остальные — в других районах.

Все бараки выбраны неслучайно: у одного покосилась пристройка, второй обуглен, у третьего вообще нет ни кровли, ни окон, остальные находятся в плачевном состоянии. Всего на проект по сносу выделено 228 000 рублей. Сообщается, что освободившиеся земли могут выставить на торги на аукцион, или же администрация заберет их себе под государственные цели.

В апреле 2021 года в пригороде столицы Приморья снесли известный многим «дом с приведениями», построенный в послевоенное время в 1947 году. Тогда в социальных сетях приморцы писали ностальгические комментарии, поскольку эта постройка ассоциировалась у них с детством.

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