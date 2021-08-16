Началось! Жители Приморья могут выиграть квартиру или машину

Власти рассказали, как принять участие в розыгрыше Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Приморье 16 августа стартовала регистрация на розыгрыш квартир и машин. В акции смогут принять участие жители Приморского края, которые до 15 сентября пройдут вакцинацию от коронавируса. «Комсомолка» напоминает – разыгрывают две квартиры и пять автомобилей.

Для участия необходимо иметь регистрацию по месту жительства на территории Приморья, пройти вакцинацию и зарегистрироваться на портале госуслуг Приморского края. Также указать паспортные данные, номер телефона, ИНН, СНИЛС, даты проведения вакцинации. После этого вы получите уникальный код участника розыгрыша.

Регистрация проходит до 20 сентября, а уже 25 сентября начнется розыгрыш сертификатов в прямом эфире «Общественного телевидения Приморья».

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