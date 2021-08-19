Представляются следователями и просят денег: в Приморье активизировались мошенники

При поступлении таких звонков надо обратиться в полицию Фото: Евгения ГУСЕВА

В Приморье активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками краевого следственного управления Следственного комитета РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Аферисты звонят жителям Приморья через специальную программу, из-за нее номер определяется как стационарный номер следственных органов. Они говорят человеку, что он должен денег по кредиту, и просят сказать свои персональные данные.

– Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю официально заявляет, что телефонные звонки от имени должностных лиц следственного управления с подобными просьбами являются действиями мошенников. Требования о перечислении каких-либо денежных средств или материальных ценностей являются незаконными. При поступлении подобного рода просьб необходимо обратиться с заявлением в полицию, – обратились к гражданам следователи.

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