Во Владивостоке тепловики выявили 52 повреждения на сетях, большую часть уже устранили

Специалисты стараются быстрее выполнить свою работу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владивостоке специалисты МУПВ «ВПЭС» стараются оперативно устранить порывы на сетях, выявленные после первого этапа летне-осенних гидравлических испытаний. С 12 августа тепловики обнаружили 52 повреждения, 29 из них уже починили. На улицах города работают девять аварийных бригад, дополнительно привлечены еще две от подрядчика.

Мобильные бригады ВПЭС сегодня проводят ремонтно-восстановительные работы по следующим адресам: Светланская, 123, 205; Пушкинская, 68; Адмирала Кузнецова, 48; Воропаева, 5; Сахалинская, 42; Полярная, 7; Вилкова, 10; Надибаидзе, 34; Липовая, 2; Тухачевского, 68; Иртышская, 34; Вострецова, 1; Постышева, 23; Корнилова, 15а; пр. 100-летия Владивостока, 31; Овчинникова, 10; Ильичева, 14; Русская, 61; Анны Щетининой, 22; Гоголя, 19; Пологая, 36; Уткинская, 13.

Для оперативности в работе задействованы 23 единицы спецтехники и 10 аварийных машин.

Из-за ремонта на линии ВПЭС с 12 августа нет горячей воды в 113 домах. При этом параллельно работы на сетях проводит и ДГК. В список отключений попал еще 381 многоквартирный дом.

Узнать подробную информацию об отключениях и планируемых сроках подачи воды можно по телефону горячей линии ВПЭС по номеру 209-9000 или написать запрос в WhatsApp по номеру 8-984-199-90-00. Актуальная информация также публикуется на официальном сайте организации www.vpes.ru в разделе «ОТКЛЮЧЕНИЯ».

Напомним, в августе специалисты ВПЭС модернизировали изношенные тепловые сети в самом центре Владивостока. Ремонт завершился с опережением сроков, в том числе благодаря работникам муниципального учреждения «Содержание городских территорий», которые оперативно заасфальтировали проезжую часть на Светланской.

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