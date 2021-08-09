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Владивосток9 августа 2021 3:30

Все. Владивосток лишился новой большой фотозоны

Проезд через центр города вновь открыт
Екатерина ТИХАЯ
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Место напротив ГУМа на целую неделю стало одной большой фотозоной для горожан. Фото: ТК «Владивостокская»

Место напротив ГУМа на целую неделю стало одной большой фотозоной для горожан. Фото: ТК «Владивостокская»

Проезд по улице Светланской, возле ГУМа, открыли раньше срока, и это большая радость для автомобилистов, и повод погрустить для тех, кто не успел сделать красивую фотографию на главной дороге Владивостока.

Напомним, 30 июля участок дороги в центре Владивостока, там где улица Светланская пересекается с улицей Уборевича, перекрыли. Причиной стал ремонт, который больше нельзя откладывать. «Комсомолка» показывала вам, как в первый день перекрытия проходят работы, начатые МУПВ ВПЭС.

Во время работ подрядчик «ДальСТАМ» заменил теплосети и изношенную железобетонную конструкцию на новый трубопровод и современный металлический проходной канал протяженностью 29 метров. Как рассказал директор подрядной организации Сергей Попов, теперь тепловые сети находятся в металлическом кожухе, и если вдруг возникнет порыв на трубе, то асфальт не надо будет вскрывать – рабочие попадут к теплотрассе через люк. Он также подчеркнул, что срок гарантии нового канала и теплотрассы составляет больше 30 лет.

Ремонт должен был завершиться 15 августа, но подрядчик смог закончить все работы 6 августа.

Уже сейчас движение по центральной дороге Владивостока восстановлено, а если где-то остались знаки или заграждение, то не переживайте – их скоро уберут.

И если для автомобилистов города это большое счастье, что не нужно стоять в очередной пробке, пока объезжаешь центр, то для тех, кто запланировал фотосессию на пустой Светланской, это, скорее, огорчение. За неделю владивостокцы успели облюбовать это место: там устраивались танцы, делались романтические постановки, да и просто спешили сделать пару ярких кадров на пустой дороге.

Что ж, теперь горожанам надо ждать очередного масштабного праздника и перекрытия центра ради шествия праздничной колонны. И тут главное не зевать, потому что после прохода людей движение обычно восстанавливается.

На ремонт ушла всего неделя, вместо двух. Теперь проезд вновь открыт

На ремонт ушла всего неделя, вместо двух. Теперь проезд вновь открыт

Фото: Администрация Владивостока

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