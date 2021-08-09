Все. Владивосток лишился новой большой фотозоны

Место напротив ГУМа на целую неделю стало одной большой фотозоной для горожан. Фото: ТК «Владивостокская»

Проезд по улице Светланской, возле ГУМа, открыли раньше срока, и это большая радость для автомобилистов, и повод погрустить для тех, кто не успел сделать красивую фотографию на главной дороге Владивостока.

Напомним, 30 июля участок дороги в центре Владивостока, там где улица Светланская пересекается с улицей Уборевича, перекрыли. Причиной стал ремонт, который больше нельзя откладывать. «Комсомолка» показывала вам, как в первый день перекрытия проходят работы, начатые МУПВ ВПЭС.

Во время работ подрядчик «ДальСТАМ» заменил теплосети и изношенную железобетонную конструкцию на новый трубопровод и современный металлический проходной канал протяженностью 29 метров. Как рассказал директор подрядной организации Сергей Попов, теперь тепловые сети находятся в металлическом кожухе, и если вдруг возникнет порыв на трубе, то асфальт не надо будет вскрывать – рабочие попадут к теплотрассе через люк. Он также подчеркнул, что срок гарантии нового канала и теплотрассы составляет больше 30 лет.

Ремонт должен был завершиться 15 августа, но подрядчик смог закончить все работы 6 августа.

Уже сейчас движение по центральной дороге Владивостока восстановлено, а если где-то остались знаки или заграждение, то не переживайте – их скоро уберут.

И если для автомобилистов города это большое счастье, что не нужно стоять в очередной пробке, пока объезжаешь центр, то для тех, кто запланировал фотосессию на пустой Светланской, это, скорее, огорчение. За неделю владивостокцы успели облюбовать это место: там устраивались танцы, делались романтические постановки, да и просто спешили сделать пару ярких кадров на пустой дороге.

Что ж, теперь горожанам надо ждать очередного масштабного праздника и перекрытия центра ради шествия праздничной колонны. И тут главное не зевать, потому что после прохода людей движение обычно восстанавливается.

На ремонт ушла всего неделя, вместо двух. Теперь проезд вновь открыт Фото: Администрация Владивостока

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