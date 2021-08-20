Счет пошел на тысячи. В Приморье от COVID-19 умерли еще 4 человека

Оперативный штаб опубликовал новые данные по заболеваемости Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Последние статистические данные по заболеваемости COVID-19 в Приморье опубликовал региональный оперативный штаб. Так, по состоянию на 20 августа коронавирусом заболели еще 242 человека. С начала пандемии в крае зафиксировано 59 660 случаев заражения.

За последние сутки болезнь смогли победить 268 приморцев. Всего выздоровели 53 203 человека.

К сожалению, за прошедший день коронавирус унес жизни еще четырех заболевших. Всего в крае от заразы умер 1 001 человек. Счет пошел на тысячи.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Всего в крае привито 367 253 жителя хотя бы одним компонентом. Это больше 24% взрослого населения, а нужно, чтобы эта цифра дошла хотя бы до 60%. Тогда люди смогут не беспокоиться об очередной вспышке и, как следствие, коронавирусной волне. Для того, чтобы приморцы могли спокойно, без спешки, привиться, власти приняли решение увеличить количество дней работы пунктов вакцинации. Теперь такие точки работают семь дней в неделю, а не пять, как было раньше. Не стоит забывать, что COVID-19 – наша новая реальность.

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