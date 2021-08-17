У COVID-19 нет выходных: теперь в Приморье пункты вакцинации будут работать ежедневно

Цель – создать коллективный иммунитет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 17 августа привито от коронавируса 24% взрослого населения Приморья. Чтобы избежать вновь быстрого роста заболеваемости необходимо создать коллективный иммунитет – для этого требуется вакцинировать 60% взрослого населения. В министерстве здравоохранения Приморья уверены, что новый график поможет привить как можно больше жителей края.

Теперь привиться от болезни в стационарных пунктах можно будет с 8:00 до 20:00 в будние дни и с 9:00 до 16:00 в выходные. Мобильные пункты тоже перешли на ежедневный график работы. Для прививки необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис.

Напомним, жители Приморья, которые привились от COVID-19, могут выиграть квартиру или машину. Для этого нужно принять участие в розыгрыше. Регистрация уже началась, он продлится до 20 сентября.

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