Ничему не учатся: жители Приморья вновь набросились на белух

Белухи в Приморье. Фото: Игорь Новиков

Встречи с белухами на популярных пляжах Приморья продолжаются. Очередные два видео сняли у берегов Седанки и в бухте в районе Домашлино. И снова, судя по видео, люди демонстрируют неправильное поведение и пытаются трогать китов, что для них губительно, считают биологи.

На Седанке, по словам очевидцев, белуха развлекала отдыхающих 19 августа несколько часов. Люди гладили и обнимали животное, которое не боялось подплывать близко к берегу. А на следующий день в аккаунте «Фокино. Новости» в Инстаграм появилось видео, где отдыхающие на лодке в бухте в районе Домашлино заметили рядом проплывающую белуху. Мужчина прыгнул в море и подплыл близко к животному с просьбой «Снимай!»

Ученые сходятся во мнении, что белухи, подплывающие к людям – это бывшие пленники «китовой тюрьмы», выловленные для продажи в океанариумы Китая. Именно поэтому они такие дружелюбные и не боятся людей. Их выпустили летом 2019 года, но за год заточения они успели привыкнуть к рукам.

Эксперты неоднократно поднимали тревогу: трогать белух, плавать и пытаться подкармливать, по их словам, категорически нельзя. Животным нужно адаптироваться к новым диким условиям, а постоянные контакты с людьми мешают им выживать самостоятельно.

Кроме того, члены общественного движения «Спасаем дельфинов» предупреждают, что существует ряд болезней, которые передаются от людей к китообразным и наоборот. Бактерии при ослабленном иммунитете могут спровоцировать серьезные заболевания.

Жителям Приморья рекомендуют общаться с белухами на расстоянии. Так животные смогут выжить в их естественной среде.

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