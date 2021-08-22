Шаморы тоже больше нет

Фото: instagram.com/pogoda_25_region

Жители и гости Приморья сегодня, 22 августа, продолжают перекличку с популярных пляжей. Прошедшей ночью юг и восток края накрыл циклон – дожди и сильный ветер, а как следствие, и волны испортили отдых. В воскресенье днем многие пляжи оказались затоплены нагонной волной.

Мы уже сообщали про затопленную Ливадию. Этот популярный пляж с широкой песчаной береговой полосой принял на себя мощный удар стихии. Из-за нагонной волны уровень моря поднялся и затопил значительную часть берега, в воде оказались палатки, машины, даже те, кто парковался и ставил лагерь далеко от воды. Сегодня многие отдыхающие спешно покидали берег.

Такая же картина и на Шаморе (бухта Лазурная). Здесь нагонные волны тоже затопили значительную часть берега. Видео от подписчиков с пляжа опубликовал паблик «Погода 25 регион» в Инстаграме. Видно, что вода дошла до спасательных вышек и раздевалок.

Самое интересное, что несмотря на сильный ветер и опасные волны, которые сохраняются на побережье, некоторые люди все равно рискуют и лезут купаться.

В целом на пляжах Приморья сегодня не до отдыха. Отдыхающие смеются над собой и присылают ролики из бухты Бойсмана (Хасанский район), из Южно-Морского и Ливадии, то есть ситуация примерно одинаковая на всем южном побережье края.

Отметим, что в Приморье продолжает действовать штормовое предупреждение. То есть люди знали заранее, что погода будет опасной, но все равно остались на берегу, на свой страх и риск.

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